Karlık isminin anlamı nedir, Karlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Karlık isminin anlamı; Kar kuyusu anlamındadır. Bu içeriğimizde Karlık isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Karlık isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

YAYINLAMA
Google News
Karlık isminin anlamı nedir, Karlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Karlık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Karlık ismi ne demek, Karlık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Karlık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

1. isim Kar kuyusu.

2. isim Dışı hasır örgüsüyle kaplı, içinde kar veya buz koymak için bölmesi bulunan, soğutucu olarak kullanılan büyük şişe.

anlamı nedir?

DERLEME SÖZLÜĞÜ (TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ)

1. Yazın kullanmak için kışın kar depo edilen kuyu, çukur.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

bekârlık maskaralık
Atasözü
bekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.
bekârlık sultanlık(tır)
Atasözü
evlenmeden tek başına yaşamak daha iyidir.
fedakârlık etmek
Deyim
1) özverili davranmak: 'Kadınlar fedakârlık ettikleri erkekleri severler.' -P. Safa. 2) azlığına katlanmak, az oluşu ile yetinmek, vazgeçmek: 'İlk defa ömründe yemek saatinden fedakârlık etti.' -E. İ. Benice.
fedakârlık yapmak (göstermek)
Deyim
özverisini ortaya koymak: 'Yalnız rica ederim, bir an için zahmet ve fedakârlık daha yapın!' -H. F. Ozansoy. 'Arkadaşının karısına gösterdiği fedakârlığı o karısına gösteriyordu.' -N. Cumalı.

nedir

Karlık İsminin anlamı nedir? TDK Karlık anlamı:

Karlık ismi Türk dil kurumunda Kar kuyusu anlamında tanımlanmaktadır.

Karlık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Karlık ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Karlık isminin kökeni:

Karlık ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Karlık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Karlık isminin rengi:

Bronz

Karlık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Karlık isminin Harf Analizi Nedir ?

Karlık ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

erkek bebek isim anlamları

Karlık isminin Numerolojisi Kaçtır?

Karlık ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

A: 1

R: 21

L: 15

I: 11

K: 14

= 76 Karlık İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Karlık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Karlık ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Karlık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2A: 1R: 9L: 3I: 9K: 2 = 26

2 + 6 = 8 Kader sayısıdır

Karlık isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 yeni frekans 2022 | TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz
TRT 1 yeni frekans 2022 | TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz
MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?
MİR ödeme sistemi nedir? MİR kart Türkiye'de geçerli mi? Hangi bankalarda geçerli?
TOKİ sosyal konut taksitleri, ev fiyatı sabit mi 2022? Taksit tutarı artar mı?
TOKİ sosyal konut taksitleri, ev fiyatı sabit mi 2022? Taksit tutarı artar mı?
TOKİ'den ev almak caiz mi? TOKİ sosyal konut projesi caiz mi? İşte Diyanet'in açıklaması...
TOKİ'den ev almak caiz mi? TOKİ sosyal konut projesi caiz mi? İşte Diyanet'in açıklaması...
Son Haberler
Ağaç Emprenye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ağaç Emprenye İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ağaç Değerlendiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ağaç Değerlendiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Tütün Soyma İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Tütün Soyma İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Hadise eşinden boşandı mı? İşte Mehmet Dinçerler'in açıklaması!
Hadise eşinden boşandı mı? İşte Mehmet Dinçerler'in açıklaması!
Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi?
Onlyfans nedir, nasıl açılır, nasıl kullanılır? Onlyfans ne kadar kazandırır? Türkiye'de yasal mı, güvenilir mi?
Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?
Maralfalfa nedir, nasıl ekilir? Maralfalfa otu ne işe yarar? Dönüme kaç kilo verir?
Çok Okunanlar
What does it mean to see you marry an old man in your dream? What does it mean?
What does it mean to see you marry an old man in your dream? What does it mean?
Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Koldaş isminin anlamı nedir, Koldaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Koldaş isminin anlamı nedir, Koldaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Konserve Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Konserve Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Müge Anlı ne zaman başlayacak 2022? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Müge Anlı ne zaman başlayacak 2022? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?
Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?
10 bin TL maaşlı iş ilanı | Kızılay duyurdu! KPSS şartsız memur ve işçi alımı Ağustos 2022
10 bin TL maaşlı iş ilanı | Kızılay duyurdu! KPSS şartsız memur ve işçi alımı Ağustos 2022
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...