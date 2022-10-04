Karlık isminin anlamı nedir, Karlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Karlık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Karlık ismi ne demek, Karlık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Karlık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

1. isim Kar kuyusu.

2. isim Dışı hasır örgüsüyle kaplı, içinde kar veya buz koymak için bölmesi bulunan, soğutucu olarak kullanılan büyük şişe.

DERLEME SÖZLÜĞÜ (TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ)

1. Yazın kullanmak için kışın kar depo edilen kuyu, çukur.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

bekârlık maskaralık

Atasözü

bekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.

bekârlık sultanlık(tır)

Atasözü

evlenmeden tek başına yaşamak daha iyidir.

fedakârlık etmek

Deyim

1) özverili davranmak: 'Kadınlar fedakârlık ettikleri erkekleri severler.' -P. Safa. 2) azlığına katlanmak, az oluşu ile yetinmek, vazgeçmek: 'İlk defa ömründe yemek saatinden fedakârlık etti.' -E. İ. Benice.

fedakârlık yapmak (göstermek)

Deyim

özverisini ortaya koymak: 'Yalnız rica ederim, bir an için zahmet ve fedakârlık daha yapın!' -H. F. Ozansoy. 'Arkadaşının karısına gösterdiği fedakârlığı o karısına gösteriyordu.' -N. Cumalı.

Karlık İsminin anlamı nedir? TDK Karlık anlamı:

Karlık ismi Türk dil kurumunda Kar kuyusu anlamında tanımlanmaktadır.

Karlık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Karlık ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Karlık isminin kökeni:

Karlık ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Karlık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Karlık isminin rengi:

Bronz

Karlık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Karlık isminin Harf Analizi Nedir ?

Karlık ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Karlık isminin Numerolojisi Kaçtır?

Karlık ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

A: 1

R: 21

L: 15

I: 11

K: 14

= 76– Karlık İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Karlık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Karlık ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Karlık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2A: 1R: 9L: 3I: 9K: 2 = 26

2 + 6 = 8 Kader sayısıdır

Karlık isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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