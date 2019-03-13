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Karlıova'da karayoluna çığ düştü; 30'a yakın araç mahsur kaldı (2)

Karlıova-Yedisu ilçeleri karayolunda çığ düşmesiyle yolda mahsur kalan sürücülerin yaptıkları ihbar üzerine Bingöl 84'üncü Şube Şefliği'ne bağlı...

Karlıova'da karayoluna çığ düştü; 30'a yakın araç mahsur kaldı (2)

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Karlıova-Yedisu ilçeleri karayolunda çığ düşmesiyle yolda mahsur kalan sürücülerin yaptıkları ihbar üzerine Bingöl 84'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları 2 saatlik çalışmanın ardından karayolu ulaşıma açılmasıyla mahsur kalan 30'a yakın araç bölgeden ayrıldı.

DHA

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