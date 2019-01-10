Karlıova'da okullar yarın da tatil

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi.

Karlıova ilçesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 gündür eğitim verilemiyor. Kar yağışının sürdüğü ilçede, Karlıova Kaymakamlığı tarafından yarın da ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

DHA