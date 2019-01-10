Karlıova'da okullar yarın da tatil
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi.
Karlıova ilçesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 gündür eğitim verilemiyor. Kar yağışının sürdüğü ilçede, Karlıova Kaymakamlığı tarafından yarın da ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
DHA
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