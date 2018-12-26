İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Karlıova'da okullara 1 günlük kar tatili

Karlıova'da okullara 1 günlük kar tatili

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.

Karlıova'da okullara 1 günlük kar tatili

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü tatil edildi.

Karlıova ilçesinde bugün aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle etkisini sürdürüyor. İlçede 20 dolayında köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla Kaymakamlık, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okulları 27 Aralık perşembe günü tatil etme kararı aldı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.