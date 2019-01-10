Karlıova’da okullara kar tatili

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü için ara verildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA