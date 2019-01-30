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  3. Karlıova'da terör propagandasına 1'i okul müdürü 4 gözaltı

Karlıova'da terör propagandasına 1'i okul müdürü 4 gözaltı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu...

Karlıova'da terör propagandasına 1'i okul müdürü 4 gözaltı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında 15 Temmuz İlkokulu Müdürü E.S.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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