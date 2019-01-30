Karlıova'da terör propagandasına 1'i okul müdürü 4 gözaltı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu...
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında ilkokul müdürünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında 15 Temmuz İlkokulu Müdürü E.S.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
DHA
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