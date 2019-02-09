Karlıova’da yola çığ düştü, evin çatısı kardan çöktü

Bingöl'ün Karlıova-Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolun iki farklı noktasına çığ düştü. İlçeye bağlı bir köyde de kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Karlıova ve Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan Kızılçubuk ile Kaynarpınar köyü yolunda da farklı iki noktaya çığ düştü. Düşen çığlar nedeniyle yol kapandı, güzergah üzerinde bulunan araçlar yolda kaldı. Durumun Özel İdare ekiplerine bildirilmesi üzerine yol, kardan temizlenerek açıldı.

Evin çatısı kardan çöktü

Öte yandan, Karlıova ilçesine bağlı Halifan köyünde de kara dayanamayan bir evin çatısı çöktü. Çökme sonucu çatıda hasar oluşurken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA