Karlis Pirktins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Pirktins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlis Pirktins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karlis Pirktins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karlis Pirktins 4 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karlis Pirktins Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Karlis Pirktins'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karlis Pirktins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karlis Pirktins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karlis Pirktins şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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