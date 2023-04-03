Karlis Pirktins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Pirktins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karlis Pirktins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlis Pirktins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.