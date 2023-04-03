Karlis Strautmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Strautmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlis Strautmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlis Strautmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlis Strautmanis 6 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kārlis Strautmanis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlis Strautmanis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Karlis Strautmanis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karlis Strautmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlis Strautmanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlis Strautmanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlis Strautmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlis Strautmanis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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