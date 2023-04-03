Karlis Tomass Polis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Tomass Polis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karlis Tomass Polis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlis Tomass Polis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.