Karlis Tomass Polis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlis Tomass Polis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlis Tomass Polis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karlis Tomass Polis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karlis Tomass Polis 3 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karlis Tomass Polis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tukums 2000 II futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 II takımına - tarihinde katılmıştır. Karlis Tomass Polis'nin FK Tukums 2000 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karlis Tomass Polis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karlis Tomass Polis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karlis Tomass Polis şuan FK Tukums 2000 II takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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