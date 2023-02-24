Karlo Bartolec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Bartolec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Bartolec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Bartolec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Bartolec 20 Nisan 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Bartolec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Karlo Bartolec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karlo Bartolec'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karlo Bartolec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karlo_bartolec/

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Karlo Bartolec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Bartolec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Karlo Bartolec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Bartolec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U19

3 Şubat 2014 yılında NK Lokomotiva

28 Ağustos 2016 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2019 yılında FC Kopenhag

6 Ağustos 2021 yılında NK Osijek

26 Ocak 2023 yılında Puskás AFC

Karlo Bartolec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Bartolec şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karlo Bartolec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Lokomotiva (2004–2007), GNK Dinamo Zagreb (2007–2014)

Hırvatistan takımında 22 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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