Karlo Brucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Brucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karlo Brucic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlo Brucic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karlo Brucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Brucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karlo Brucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Brucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Brucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Brucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Brucic 17 Nisan 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Bručić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Brucic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Karlo Brucic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Brucic'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Brucic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karlo_brucic11/

Karlo Brucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Brucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Karlo Brucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Brucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2009 yılında Din. Zagreb U19

20 Ağustos 2010 yılında Radnik Sesvete

30 Haziran 2011 yılında Dinamo Zagreb

13 Ocak 2012 yılında NK Lokomotiva

31 Ağustos 2014 yılında Dinamo Zagreb

1 Eylül 2014 yılında NK Lokomotiva

19 Temmuz 2016 yılında FC Ashdod

9 Şubat 2019 yılında Sagan Tosu

10 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2019 yılında Suduva

21 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

12 Ekim 2020 yılında Apollon Smyrnis

6 Temmuz 2021 yılında FC Koper

1 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

Karlo Brucic kimdir

Karlo Brucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Brucic şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Zagreb (2004-2010)

Karlo Brucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Karlo Brucic nereli

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