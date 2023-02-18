Karlo Bungic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Bungic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Bungic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Bungic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Bungic 11 Mart 2003 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Bungić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Bungic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karlo Bungic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karlo Bungic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Bungic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Bungic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Karlo Bungic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Bungic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında NK Vukovar 1991

Karlo Bungic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Bungic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Karlo Bungic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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