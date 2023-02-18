Karlo İsasegi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo İsasegi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karlo İsasegi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlo İsasegi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Karlo İsasegi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo İsasegi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo İsasegi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo İsasegi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo İsasegi 24 Ağu 2000 tarihinde Đakovo şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Išasegi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo İsasegi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Bosnjak yapmaktadır. Karlo İsasegi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Karlo İsasegi'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo İsasegiboyu ve yaşı kaç

Karlo İsasegi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo İsasegi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Karlo İsasegi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo İsasegi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia U17

14 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U19

19 Ağu 2019 yılında NK Belisce

3 Şubat 2020 yılında NK Osijek II

10 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2020 yılında NK Osijek II

11 Ağu 2020 yılında Cibalia

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

21 Ocak 2021 yılında Cibalia

Karlo İsasegi kimdir

Karlo İsasegi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo İsasegi şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Karlo İsasegi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karlo İsasegi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
İvan Marijanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Marijanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Marijanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Marijanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lan Vidmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lan Vidmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lan Vidmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lan Vidmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franko Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franko Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jaka Dabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Dabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jaka Dabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Dabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!