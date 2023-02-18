Karlo İsasegi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo İsasegi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo İsasegi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo İsasegi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo İsasegi 24 Ağu 2000 tarihinde Đakovo şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Išasegi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo İsasegi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Bosnjak yapmaktadır. Karlo İsasegi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Karlo İsasegi'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo İsasegi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo İsasegi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo İsasegi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo İsasegi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia U17

14 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U19

19 Ağu 2019 yılında NK Belisce

3 Şubat 2020 yılında NK Osijek II

10 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2020 yılında NK Osijek II

11 Ağu 2020 yılında Cibalia

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

21 Ocak 2021 yılında Cibalia

Karlo İsasegi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo İsasegi şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Karlo İsasegi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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