Karlo Kamenar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Kamenar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Kamenar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Kamenar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Kamenar 15 Mart 1994 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Kamenar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Karlo Kamenar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Karlo Kamenar'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Kamenar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Kamenar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Kamenar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Kamenar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U19

10 Şubat 2012 yılında Lokomotiva U19

16 Ağustos 2013 yılında NK Stupnik

18 Temmuz 2014 yılında NK Rudes

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek

10 Ağustos 2020 yılında Zalgiris

30 Aralık 2020 yılında NK Osijek

15 Şubat 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

Karlo Kamenar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Kamenar şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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