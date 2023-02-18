Karlo Kralj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Kralj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Kralj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Kralj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Kralj 23 Kasım 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Kralj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. Karlo Kralj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Karlo Kralj'nin NK Rudes ile sözleşmesi 16 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karlo Kralj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Kralj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Kralj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Kralj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2017 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Rudes U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Rudes

Karlo Kralj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Kralj şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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