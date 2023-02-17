Karlo Lalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Lalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Lalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Lalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Lalic 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Lalić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Lalic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karlo Lalic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Karlo Lalic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Lalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Lalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Karlo Lalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Lalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rapid/KSV III

1 Ocak 2020 yılında Kapfenberg II

1 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

Karlo Lalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Lalic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Kapfenberg (2009-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.