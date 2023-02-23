Karlo Letica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Letica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Letica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Letica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Letica 11 Şubat 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Letica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Karlo Letica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Letica'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karlo Letica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leticak16/

Karlo Letica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Letica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Karlo Letica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Letica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2008 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk U19

9 Şubat 2015 yılında HBDNK Mosor

30 Haziran 2015 yılında Hajduk U19

14 Ağustos 2015 yılında NK Val

31 Aralık 2015 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

19 Ağustos 2016 yılında NK Rudes

13 Şubat 2017 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2018 yılında Club Brugge

20 Ağustos 2019 yılında SPAL

31 Ağustos 2020 yılında Club Brugge

5 Ekim 2020 yılında Sampdoria

30 Haziran 2021 yılında Club Brugge

11 Ekim 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2022 yılında FC Hermannstadt

Karlo Letica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Letica şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Karlo Letica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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