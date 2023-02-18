Karlo Lusavec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Lusavec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Lusavec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Lusavec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Lusavec 30 Ekim 2003 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Lusavec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Karlo Lusavec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Karlo Lusavec'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Lusavec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Lusavec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Lusavec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Lusavec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2017 yılında NK Varazdin Jgd

1 Temmuz 2018 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Varazdin U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Varazdin

10 Şubat 2023 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2023 yılında NK Varazdin

Karlo Lusavec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Lusavec şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Karlo Lusavec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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