Karlo Majic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Majic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karlo Majic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlo Majic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Karlo Majic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Majic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Majic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Majic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Majic 3 Mart 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Igor Majić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Majic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Karlo Majic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Majic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karlo Majic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/majic_karlo/

Karlo Majicboyu ve yaşı kaç

Karlo Majic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Majic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Karlo Majic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Majic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

20 Temmuz 2016 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2017 yılında F. Düsseldorf

7 Şubat 2019 yılında NK Krsko

30 Haziran 2019 yılında Düsseldorf II

3 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2019 yılında NK Sesvete

28 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

2 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Karlo Majic kimdir

Karlo Majic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Majic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Gorica (-8/2012), GNK Dinamo Zagreb (8/2012-2016), Fortuna Düsseldorf (2016-2017)

Karlo Majic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karlo Majic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Manji Moses Gimsay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manji Moses Gimsay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manji Moses Gimsay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manji Moses Gimsay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Krsmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Krsmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Krsmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Krsmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Vajdovcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Vajdovcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Vajdovcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Vajdovcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!