Karlo Majic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Majic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Majic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Majic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Majic 3 Mart 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Igor Majić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Majic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Karlo Majic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Majic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karlo Majic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/majic_karlo/

Karlo Majic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Majic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Majic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Majic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2012 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

20 Temmuz 2016 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2017 yılında F. Düsseldorf

7 Şubat 2019 yılında NK Krsko

30 Haziran 2019 yılında Düsseldorf II

3 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2019 yılında NK Sesvete

28 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

2 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Karlo Majic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Majic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karlo Majic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Gorica (-8/2012), GNK Dinamo Zagreb (8/2012-2016), Fortuna Düsseldorf (2016-2017)

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 6 gol atmıştır.

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