Karlo Miljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Miljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Miljanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Miljanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Miljanic 2 Ocak 2002 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Miljanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Miljanic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Karlo Miljanic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 8 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Karlo Miljanic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Miljanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Miljanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Miljanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Miljanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında NK Osijek Alt.

14 Ağu 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

15 Şubat 2018 yılında NK Sesvete U17

30 Haziran 2018 yılında Din. Zagreb U17

17 Ağu 2018 yılında Hajduk U17

8 Ağu 2019 yılında Cibalia

Karlo Miljanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Miljanic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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