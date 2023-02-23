Karlo Muhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Muhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Muhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Muhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Muhar 17 Ocak 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Muhar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Karlo Muhar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Muhar'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karlo Muhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Muhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Karlo Muhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Muhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2011 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2013 yılında Lokomotiva U19

11 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

13 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan

26 Ocak 2021 yılında Kayserispor

30 Haziran 2021 yılında Lech Poznan

30 Ağustos 2021 yılında CSKA-Sofia

30 Haziran 2022 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

Karlo Muhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Muhar şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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