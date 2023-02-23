Karlo Plantak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Plantak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Plantak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Plantak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Plantak 11 Kasım 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Plantak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Karlo Plantak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Plantak'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Plantak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Plantak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Plantak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Plantak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb II

25 Ocak 2019 yılında Slaven Belupo

21 Ağustos 2019 yılında NK Celje

6 Ekim 2020 yılında NK Kustosija

17 Ocak 2022 yılında NK Aluminij

11 Temmuz 2022 yılında SSU Poli

Karlo Plantak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Plantak şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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