Karlo Sencar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Sencar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Sencar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Sencar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Sencar 14 Ocak 2002 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Senčar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Sencar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Karlo Sencar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Karlo Sencar'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Sencar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Sencar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Sencar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Sencar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek U19

7 Eylül 2020 yılında NK Orijent 1919

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek U19

8 Şubat 2021 yılında NK Orijent 1919

Karlo Sencar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Sencar şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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