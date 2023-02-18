Karlo Sentic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Sentic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karlo Sentic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karlo Sentic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karlo Sentic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Sentic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Sentic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Sentic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Sentic 3 Haziran 2001 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Sentić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Sentic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Karlo Sentic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Karlo Sentic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Karlo Sentic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/karlo.sentic?igshid=gi8fesn878hm

Karlo Senticboyu ve yaşı kaç

Karlo Sentic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Sentic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Karlo Sentic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Sentic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U19

7 Ocak 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

27 Temmuz 2021 yılında NK Varazdin

31 Mayıs 2022 yılında Hajduk Split

Karlo Sentic kimdir

Karlo Sentic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Sentic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nogometna Akademija Libertas (2010-2015), HNK Hajduk Split (2015 -2020)

Karlo Sentic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Karlo Sentic nereli

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