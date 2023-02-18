Karlo Speljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Speljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Speljak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Speljak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Speljak 14 Mart 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Špeljak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Speljak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Karlo Speljak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Speljak'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Karlo Speljak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Speljak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Speljak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Speljak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

11 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Karlo Speljak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Speljak şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Karlo Speljak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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