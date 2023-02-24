Karlo Stapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Stapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Stapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Stapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Stapic 17 Mayıs 2002 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Stapić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Stapic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karlo Stapic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Stapic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Karlo Stapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Stapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Stapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Stapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2020 yılında Simm-Bau

14 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

Karlo Stapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Stapic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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