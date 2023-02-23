Karlo Tomasec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Tomasec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Tomasec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Tomasec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Tomasec 18 Nisan 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Tomašec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Tomasec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Karlo Tomasec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karlo Tomasec'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Karlo Tomasec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Tomasec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Tomasec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Tomasec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

20 Ağustos 2020 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Rudes U19

26 Ocak 2023 yılında Univ. Craiova

Karlo Tomasec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Tomasec şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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