Karlo Valjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Valjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Valjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Valjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Valjan 30 Ağu 2003 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Valjan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Capital Sport Management yapmaktadır. Karlo Valjan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Valjan'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karlo Valjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Valjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Karlo Valjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Valjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Karlo Valjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Valjan şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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