Karlo Vodanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Vodanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Vodanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Vodanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Vodanovic 29 Temmuz 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Vodanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Vodanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karlo Vodanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Karlo Vodanovic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karlo Vodanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Vodanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Vodanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Vodanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RNK Split U17

3 Ağu 2018 yılında NK Solin U19

16 Ağu 2019 yılında Primorac 1929

31 Temmuz 2020 yılında Uskok

21 Ocak 2021 yılında NK Solin

Karlo Vodanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Vodanovic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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