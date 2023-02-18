Karlo Ziger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Ziger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Ziger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Ziger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Ziger 11 Mayıs 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Žiger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Ziger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Karlo Ziger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Ziger'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Karlo Ziger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zigerkarlo/

Karlo Ziger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Ziger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Ziger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Ziger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Zagreb U17

30 Ağu 2017 yılında Chelsea U18

11 Ocak 2019 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2019 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2019 yılında Chelsea U23

16 Ağu 2021 yılında Rudar Velenje

30 Haziran 2022 yılında Chelsea U23

18 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Karlo Ziger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Ziger şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karlo Ziger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Zagreb (2008-2017), FC Chelsea (2017-2019)

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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