Karm Benkouider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karm Benkouider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karm Benkouider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karm Benkouider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karm Benkouider 31 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karm Benkouider Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karm Benkouider, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karm Benkouider'nin JS Saoura ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karm Benkouider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karm Benkouider isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karm Benkouider Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karm Benkouider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CS Constantine

12 Eylül 2020 yılında NC Magra

1 Temmuz 2022 yılında JS Saoura

Karm Benkouider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karm Benkouider şuan JS Saoura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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