Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıklamıştı. MEB'in atama kararı sonrası sosyal medyada #KarmayaHayır etiketi gündem oldu. Peki, Karma ne demek? Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir? Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

KARMA NE DEMEK? KARMA ATAMA NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Karma atama, 2018 yılında sınava giren ve eğitim fakültelerinden mezun olan kişilerin kullandıkları puan türü p10 puan türü; 2019'da sınava giren öğretmen adaylarını ise fakültelerinden mezun olan lisans mezunlarının kullandıkları p121 puan türü ile sıralamaya tabi tutulmasıdır.

ATAMA KARARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurmuştu, Erdoğan açıklamasında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

MEB ATAMA KARARINA İLİŞKİN DUYURUSUNU PAYLAŞMIŞTI

MEB Twitter adresinden atama kararını şu cümlelerle duyumuştu;

"15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor!

Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021 "