Denizlispor 2-1 Balıkesirspor MAÇ SONUCUKarma ne demek, TDK'ya göre Karma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Manchester City 2-0 Burnley MAÇ SONUCULeicester City 4-2 Manchester United | MAÇ SONUCUMahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Kimi tehdit ettiğine dikkat et, biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık!"CHP'li Feyza Altun'dan skandal paylaşım! "Ak Partili herkesten nefret ediyorum!"Ekalliyet ne demek, TDK'ya göre Ekalliyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor?Nehir temizliği faciayla sonuçlandı! 11 öğrenci boğularak öldü!ATV canlı yayın Kardeşlerim dizisi 24. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Karma ne demek, TDK'ya göre Karma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karma ne demek, TDK'ya göre Karma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karma ne demek, TDK'ya göre Karma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karma ne demek? Karma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karma kelimesi. Peki karma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karma nedir, karma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KARMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karmak işi
- Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit

KARMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Karma futbol takımı.

KARMA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- karma aşı, karma eğitim, karma ekonomi, karmakarış, karmakarışık, karma okul, karma sergi, karma tamlama, karma tren

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT