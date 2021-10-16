Karma ne demek, TDK'ya göre Karma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karma ne demek? Karma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karma kelimesi. Peki karma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karma nedir, karma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karmak işi

- Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, muhtelit



KARMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Karma futbol takımı.



KARMA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- karma aşı, karma eğitim, karma ekonomi, karmakarış, karmakarışık, karma okul, karma sergi, karma tamlama, karma tren

