Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!

Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular kabilesi oldukça farklı bir hayat yaşıyor. Teklonojiden ve eğlence'den uzak bir yaşamı tercih eden Sadhular oldukça dikkat çekiyor. Günlerinin çoğunu yoga yaparak geçiren bu kabilenin ilginç halleri burada bitmiyor. Her türlü dünyalık aktivitelerden uzak kalmayı tercih eden kabile, olabildiğince doğal yaşıyor.

2021 yılında olmamıza rağmen teklonojik hiç bir alet kullanmıyorlar.

Sadhu'lar, yıllarca aynı şekilde durabiliyor,oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyor. İradelerini güçlendirmek için bu tür metotlara başvuran Sadhu'lar için bu durum oldukça normal.

Kendilerini Tanrı'ya adayan Sadhular ruhlarının bu şekilde temizleneceğine inanıyor.

Kıyafet giymiyorlar, cinsel ilişkiye girmiyorlar bu şekilde karmalarının temizleneceğine inanan kabile, sıklıkla vazgeçişi sembolize eden okre yani aşıboyası veya toprak boya, sarı ya da kırmızı demir cevherinden elde edilen doğal boya kullanıyorlar.