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Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!

Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular, hayatları boyunca kendilerini dünya yaşantısından, ailelerinden ve cinsel hayattan uzak tutup meditasyon yaparak geçiriyor. Bu durumun onları Tanrı'ya ulaştıracağına inanan kabile, her türlü eğlenceden uzak yaşıyor.İşte haberin detayları...

Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!

Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular kabilesi oldukça farklı bir hayat yaşıyor. Teklonojiden ve eğlence'den uzak bir yaşamı tercih eden Sadhular oldukça dikkat çekiyor. Günlerinin çoğunu yoga yaparak geçiren bu kabilenin ilginç halleri burada bitmiyor. Her türlü dünyalık aktivitelerden uzak kalmayı tercih eden kabile, olabildiğince doğal yaşıyor.

Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!

2021 yılında olmamıza rağmen teklonojik hiç bir alet kullanmıyorlar.

Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!

Sadhu'lar, yıllarca aynı şekilde durabiliyor,oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyor. İradelerini güçlendirmek için bu tür metotlara başvuran Sadhu'lar için bu durum oldukça normal.

Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!

Kendilerini Tanrı'ya adayan Sadhular ruhlarının bu şekilde temizleneceğine inanıyor.

Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!Kıyafet giymiyorlar, cinsel ilişkiye girmiyorlar bu şekilde karmalarının temizleneceğine inanan kabile, sıklıkla vazgeçişi sembolize eden okre yani aşıboyası veya toprak boya, sarı ya da kırmızı demir cevherinden elde edilen doğal boya kullanıyorlar.

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