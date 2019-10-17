Karmod, Nijerya'nın başkenti Abuja'da showroom açtı

İSTANBUL (AA) - Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'da satış yeri (showroom) açılışı gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Nijerya Çalışma ve İskan Bakanı Babatunde Raji Fashola'nın katılımıyla açılışı yapılan showroom ile Nijerya'nın yanı sıra komşu ülkelere de hizmet verilecek.

Karmod'un Nijerya'da açtığı showroomda prefabrik evler, çelik evler, ofis binaları, konteyner yapılarla beraber farklı tasarımlarda güvenlik ve ofis kabinleri sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çankaya, 1986'dan bugüne sektörde edindikleri birikim ve üretim tecrübelerini, ülke için katma değer sağlayacak alanlarda değerlendirmek istediklerini vurguladı.

Son dönemde yükselen potansiyeliyle öne çıkan Nijerya'da açtıkları bu showroom ile ülkenin kalkınmasına da katkı sağlayacaklarını belirten Çankaya, "110'u aşan ülkeye yaptığımız ihracatla ticari alanda elde ettiğimiz başarıları daha ileriye taşıyarak ülkemiz adına sağladığımız katma değeri yükseltme arzusundayız. Ümit ediyorum ki gerçekleştirdiğimiz bu açılışla Nijerya ile beraber çevre ülkelere olan ticaret hacmimiz de katlanarak artacak." ifadelerini kullandı.

Karmod Nijerya Temsilcisi Fehim Özkanca da Nijerya'da bugüne kadar 80'in üzerinde yapı projesi gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Uzun ömürlü çevreci yapılarımız Nijerya'da oldukça revaçta. Karmod burada bilinirlik olarak iyi ve güvenilen bir marka konumunda. Ülke genelinde toplu konut, ev, ofis gibi bina çözümlerimizle beraber okul, sağlık tesisi, yönetim merkezi gibi kamu bina projelerinin yapımını gerçekleştiriyoruz. En önemli hedefimiz gittiğimiz ülkelerde kalıcı olmak ve sürdürülebilir ihracat başarısını gösterebilmek. Bu nedenle yeni showroom ile satış sonrası hizmeti de düşünerek müşterilerimize yerinde hizmet sunmayı amaçladık. Aynı zamanda showroomun Nijerya'ya komşu ülkelerle olan ticaretimize de katkı sağlayacağı inancındayım."





Kaynak: AA