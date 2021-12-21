Karnabit ne demek, TDK'ya göre Karnabit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karnabit ne demek? Karnabit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karnabit kelimesi. Peki karnabit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karnabit nedir, karnabit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARNABİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karnabit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karnabit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre karnabit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karnabahar

