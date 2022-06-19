Karne almak için çıkmıştı, bir daha dönmedi! Genç kızdan günlerdir haber alınamıyor İzmir Bornova'da lise birinci sınıf öğrencisi Ece Mine Aygün, karne almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesi, kızlarına günlerdir ulaşamıyor.

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İzmir Bornova'da, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde birinci sınıfa giden Ece Mine Aygün, karne günü okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. Okuldan sonra saat sabah 10:00'da arkadaşının doğum gününe gideceğini söyleyen kızlarına ulaşamayan ailesi, genç kızdan günlerdir haber alamıyor. Ailesi ve tanıdıkları, Aygün'ü bulabilmek için seferber olmuş durumda. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri