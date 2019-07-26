Karne doldurdular, bisiklet kazandılar

Balıkesir'de "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Balıkesir'de dereceye giren 3 öğrenciye bisikletleri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından takdim edildi. İçişleri Bakanlığınca trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, çocukların ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla başlatılan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında düzenlenen yarışma sonuçlandı. Yarışma sonucunda Balıkesir'den Beyza Nur Demirbay, Ramazan Eymen Ok ve Yunus Eymen Aycen'e ödülleri Vali Yazıcı, Jandarma Alay Komutanı Murat Kınay ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından düzenlenen törenle veridi.

Balıkesir Valiliği bahçesinde yapılan ödül dağıtım töreninde konuşma yapan Vali Yazıcı, Balıkesir'de yaz sezonu iç turizmden kaynaklı çok yoğun bir trafik olduğunu belirterek, "Dikkat sizden Karneler bizden, Kırmızı düdük gibi uygulaması gibi trafikte İç İşleri Bakanlığının önemsediği ve şükürler olsun ki trafik kazaları, özellikle ölümlü trafik kazaları bu kampanyalarla azaldı. İç İşleri Bakanlığımızın düzenlediği bu kampanya ya da ilimizden çok sayıda katılım oldu. Türkiye genelinde dağıtılan 100 tane bisikletten 3 tanesi Balıkesir'e gönderildi. Benim ricam bu kampanya kapsamında trafikte ki yayadan, sürücüye kadar herkesin çok dikkatli olması ve başkasında da kendi canının da yanmamasını ve trafik kurallarına azami şekilde uyulmasını rica ediyorum. Yaz sezonu özellikle bizim bölgemizde iç turizmden kaynaklı çok yoğun bir trafiğimiz var. İstiyoruz ki kimsenin canı yanmasın, kimsenin burnu kanamasın. Eğer kurallara uyar isek kimsenin burnu dahi kanamaz. Ben bu çocuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Ödüllü yarışmaya katılarak bisiklet kazanan öğrencilerden Beyza Nur Demirbay yaptığı açıklamada, "Bigadiç Cumhuriyet ilkokulu öğrencisiyim. Babam internette bu kampanyayı görmüş ve bir karne çıkartarak, doldurduk kampanyaya katıldık. Kazandığımı görünce çok sevindim" dedi. Yunus Eymen'de yaptığı açıklamada, "Burhan Erdayı okulunda 3. Sınıf öğrencisiyim. Babam internette görmüş ve yarışmaya benim adıma katıldı. Bu yarışmayı 81. Olarak kazandım ve çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında Balıkesir'de bisiklet almaya hak kazanan Beyza Nur Demirbay, Ramazan Eymen Ok ve Yunus Eymen Aycen'e ödülleri verildikten sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Jandarma İl Komutanı Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve öğrencilerin aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA