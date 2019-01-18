Karne hediyesi pamuk şeker

Bursa'nın İznik ilçesinde bir esnaf, karne alan minik öğrencilere pamuk şeker ikram etti.

Beyaz eşya bâyii Öznur Kurt, karne alarak yarı yıl tatiline giren öğrencilere pamuk şeker dağıttı. Hem Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki öğrencilere hem de ilkokuldaki öğrencilere pamuk şeker ikram eden Öznur Kurt, "Siz bizim geleceğimizsiniz. Mevlâ'm sizlere başarı, mutluluk ve huzur dolu ömürler nasip etsin. En güzel yarı yıl tatilleri sizlerin olsun" diyerek, öğrencilere karne hediyesi olarak Osmanlı geleneği olan pamuk şeker dağıttı.

Kaynak: İHA