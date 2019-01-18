Karne kutlamasına giderken kaza yaptılar: 2'si öğrenci, 3 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 3 lise öğrencisi karnelerini aldıktan sonra kutlama için otomobille kafeye giderken, kaza yaptı. Öndeki otomobile çarpan araçtaki 2 öğrenci ve diğer aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Gölcük İskele ışıkları mevkisinde meydana geldi. Gölcük Ticaret Meslek Lisesi'nde eğitim gören Gökhan T., Berkay U. ve Yusuf A. adlı öğrenciler bugün karnelerini aldıktan sonra, ders notlarının iyi olmasını kutlama yapmak için Gölcük sahilinde bulunan kafeye gitmeye karar verdi. Ehliyeti olduğu öğrenilen Göhan T., iddiaya göre babasına ait 41 H 6328 plakalı otomobili alarak arkadaşlarıyla yola çıktı. Öğrencilerin bulunduğu araç, plakası tespit edilemeyen TIR'ın sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak önünde seyreden Muhammet Ş. yönetimindeki 34 TF 8346 plakalı otomobile çarptı. Kazada, öğrenciler Berkay U. ve Yusuf A. ile diğer otomobilin sürücüsü Muhammet Ş. hafif yaralandı.

Olayı görenler polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleden sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA