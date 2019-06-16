Karne sevincini doyasıya yaşadılar

Nilüfer Belediyesi, karnelerini alan ilköğretim öğrencilerini 1. Karne Çocuk Etkinliği'nde buluşturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de çocukların keyifli anlarına eşlik etti.

Nilüfer Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Karne Çocuk Etkinliği, karnelerini alan çocuklara güzel bir gün yaşattı. Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu. Nilüfer'in kırsal mahallelerindeki öğrencilerin katıldığı renkli buluşmada, eğlence dolu anlar yaşandı. Halat çekme, çuval yarışı, mandal ağacı, gibi renkli oyunların yanı sıra, grup etkinlikleri renkli anlara sahne oldu. Ailelerin de eğlenceye ortak olduğu etkinlikte, öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile birlikte çocukların neşesine katıldı. Karnelerini alan öğrencileri kutlayan Başkan Turgay Erdem, oyunlarına eşlik etti. Halat çekme yarışmasına katılan Başkan Erdem, çocuklarla birlikte eğlendi.

Etkinlik alanında, Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında "Benim Mahallem Benim Geleceğim" adlı stant da kuruldu. Bu stantta, çocuklar, mahalleleriyle ilgili isteklerini yazarak panoya astı. Bu talepler Stratejik Plan hazırlanırken değerlendirilecek.

Kaynak: İHA