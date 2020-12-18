Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler yeniden uzaktan eğitim sürecine geçti ve okulların açılma tarihini yeniden dört gözle beklemeye başladı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması okulların açıklamasını bekleyen öğrenci ve velileri üzdü. Uzaktan eğitim süreci uzadı, ayrıca öğrencilerin hangi kriterlere göre not alacağı da belli oldu. Bu gelişmeler ışığında internet arama motorlarında Karne verilecek mi? Karne notları nasıl verilecek? MEB son dakika konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK? MEB SON DAKİKA

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre ilkokullarda sınav yapılmayacak karne notları,ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

KARNE VERİLECEK Mİ?

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimleri tarafından farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak insan yoğunluğu oluşturmayacak şekilde planlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI?

Uzaktan eğitim süreci de Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasıyla uzatıldı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

ARA TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre ara, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Bu kapsamda ara tatil bir hafta daha uzamış oldu. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.