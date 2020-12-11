2019 - 2020 eğitim öğretimin ilk döneminin sona ermesine sayılı günler kala karnelerini almaya hazırlanan öğrenci ve veliler MEB'den gelecek son dakika açıklamalara yöneldi. EBA üzerinden uzaktan eğitim alan öğrenciler karnelerini elden almak istiyor. Peki MEB'in bu doğrultuda aldığı karar ne ? Karneler 22 Ocak'ta verilecek mi? MEB karneler nasıl verilecek 2020?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 22 OCAK'TA VERİLECEK Mİ?

“22 ocakta çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz” diyen Bakan Selçuk şöyle konuştu:

“Gerek sınavlar açısından yapılacak iş ve işlemler açısından farklı düşüncelerimiz var. Sömestr tatili iş takvimi değişmez diye bir kararımız yok. Yarıyıl tatilini öne almak da senaryolar arasında bulunuyor. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek. 22 Ocak'ta çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Tek sınavın notlarına göre karne notları belli olacak. Sınav yapılamazsa sözlü ya da projeye göre belli olacak.''

OKULLAR 4 OCAK'TA AÇILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Okulların açılması için 4 Ocak iyimser bir tahmin, ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Eğilimlere de bakıyoruz, bu gidişatla bir ay içerisinde ne olabilir diye olasılıklara bakıyoruz, büyük bir olasılıkla kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 ocakta tamamen açılabilir mi, kısmen açılabilir mi, özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak, bilim insanları çok çok düşük risk deniliyor, isteğe bağlı olduğu için, bunları yeniden değerlendireceğiz. Bu konu sadece sayılarla ilgili değil, toplumsal, bireysel davranışla ilgili, çok fazla parametre var, hepsini birlikte düşündüğümüzde bu karar süreci ortaya çıkıyor.'' açıklamalarında bulunmuşu.

Selçuk, televizyon programına katılarak yaptığı son açıklamada ise şu sözlere yer verdi;

''Genel tabiatım iyimserlik. Hayata umutla bakmak. Okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Velilerin içinde bulunduğu durumun farkındayız. 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Eğilimlere de bakıyoruz. Bir ayın içinde ne olabilir, olasılıklara bakıyoruz. Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi önlemler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi, ya da kısmen hangileri açılabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olan çok çok düşük risk, alerjik ve astımla ilgili sıkıntısı olan çocuklarla ilgili konu var. Bunları yeniden değerlendireceğiz.Biz muhtemel senaryolar nedir, ne olabilir bununla ilgili tahminleri alıyoruz. Bu tahminlerle okul açma senaryolarımızı ilişkilendiriyoruz. Bugün için 4 Ocak'ta hepsi açılsın denirse hapsini açarız, hazırız. Kısmi denirse hangi yaş grubunda hangi sınıfları açacağımızla ilgili önlemlerimizi aldık. ''

Yarıyıl tatili ne zaman 2020-2021? Yarıyıl tatili erken mi yapılacak? MEB'den son dakika açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması