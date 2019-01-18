Karneler Başkan Bozbey’den

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Gittiği okullarda öğrencilere karnelerini veren Bozbey, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyup, sosyal etkinliklere katılmalarını önerdi.

Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı (NİLVAK) Koleji ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karne törenlerine katılan Bozbey, öğrencilerle sohbet ederek tatil önerilerinde bulundu. Bozbey ilk olarak NİLVAK Eğitim Kurumları'na bağlı Özel NİLVAK Koleji'nde öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Okul idarecileri ile birlikte öğrencilere karnelerini veren Bozbey çocuklara kitap hediye ederek yarıyıl tatilinde kitap okumaları, bol bol gezmeleri ve sosyal aktivitelere daha çok katılmaları tavsiyesinde bulundu.

"Bu gençler ülkemizin geleceğine imza atacak"

Bozbey, Görükle Mahallesi'ndeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine de katıldı. Tören öncesi Okul Müdürü Yunus Bulut ve idarecilerle bir araya gelen Başkan Bozbey, "İlçemizdeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, otomotiv sanayi alanında iş bilincine sahip ve nitelikli ara eleman yetiştirerek sadece Bursa'mız için değil ülkemizin geleceğine de büyük bir katkı sağlıyor, bu okullardan daha çok olmalı" diyerek teknoloji ağırlıklı ve katma değeri yüksek sanayi kollarındaki ara eleman ihtiyacının altını çizdi.

"Sosyal yaşama vakit ayırın"

Bozbey karne dağıtımının yapıldığı konferans salonunda da öğrencilere şöyle seslendi: "Sizler ileri teknoloji konusunda aldığınız eğitimle akranlarınızdan bir adım önde olacak, ihracatımıza katkı sağlayarak ülkemizin geleceğine imza atan gençler olacaksınız. Bu yarıyıldaki çalışmalarınızla tatili hak ettiniz ancak bu sürede akıllı telefonlarınız ve bilgisayarlarınıza ayırdığınız zamana dikkat edin. Sosyal yaşama ve etkinliklere daha çok vakit ayırın. Bu, sizin duygusal yönünüz ve zihninizin gelişmesine de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA