Karneler ne zaman, nasıl alınacak? Karneler okuldan mı verilecek? MEB son dakika açıklama

Pandemi sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini uzaktan almaya devam ediyor. Sömestr tatili bu yıl toplam 3 hafta oldu. Öğrenciler bu donemin sonunda 3 haftalık bir dinlenme sağlayabilecek. 4- 22 Ocak tarihleri arasında ortaokul ve lise öğrencileri için planlanan yüz yüze sınavların da ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Peki karneler ne zaman, nasıl alınacak? Karneler okuldan mı verilecek? İşte MEB'den son dakika açıklama...

KARNELER NE ZAMAN VE NASIL VERİLECEK?

Öğrencilerin bazıları okullarında karne heyecanı yaşamak isterken bazıları ise salgın nedeniyle karnelerin yüz yüze alınmasına pek sıcak bakmıyor. Koronavirüs vaka artışlarında henüz ciddi bir azalış söz konusu değilken okula çocuklarını göndermek istemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce karnelerin okullarda verileceğini açıklamıştı. Ancak son dakika açıklaması olarak karnelerin okullarda verilmeyeceğini duyurdu.

Okul sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu? Okul sınavları nasıl olacak son dakika

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden 25 Aralık 2020 tarihinde şöyle bir paylaşım gerçekleştirdi;