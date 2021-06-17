18 milyon öğrenci için bugün son gün. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bugün sona erecek. MEB, bu yıl pandemi dolayısıyla karneleri dijital ortamda erişime açacak. Peki Karneler saat kaçta verilecek 2021? Bugün karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise....

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2021?

Karneler, 18 Haziran Cuma günü yani bugün e-okul üzerinden öğrencilere sunulacak. Ancak isteyen öğrencilere 2 Temmuz itibariyle basılı karne ve ya taktir, teşekkür ve başarı belgesi verilebilecek. Öte yandan okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

BUGÜN KARNELER NASIL DAĞITILACAK İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE

Okulda karne dağıtımı bu dönem de olmayacak. Öğrencilere e-okuldan dijital karne verilecek. Peki karneleri internetten nasıl alabiliriz? İşte izlenmesi gereken yol;

E-OKUL GİRİŞ: VBS

T.C kimlik ve okul numaraları alana girilir. Ardından alanın yanında yer alan güvenlik numaraları kutuya yazılır. Sonra da “Giriş” butonuna tıklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girilir.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için de “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapınız. Sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.

Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenecektir. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…) Son aşamada öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.

Daha sonra da öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini karşınıza çıkar.

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