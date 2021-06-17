18 Haziran Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı!Son 50 yılın en sıcak mevsimi yaşanıyor !Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 18 Haziran 2021 Cuma | Aslan burcu, yeni başlangıçlara hazır mısın?Dolar ve euro kuru yeniden zirveye çıktı! Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? (18 Haziran 2021 Cuma)HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in ifadesi kan dondurdu: Başka kişiler olsaydı onları da öldürürdüm!Alp dağlarının yüksek kesimlerinde, 'kırmızı kar' görüldü!Burak Sergen'den velayet davası sonrası ilk açıklama "Türkiye'de hep böyle olur"Dün düşmüştü, altın fiyatları bugün yükselişe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatlarıİSKİ İstanbul su kesintileri: 18 Haziran 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul su kesinti listesiCuma Hutbesi 18 Haziran 2021! Diyanet İşleri'nin bu haftaki Cuma Hutbesi konusu: Müslüman Şahsiyeti
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Karneler saat kaçta verilecek 2021? Bugün karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise

Karneler saat kaçta verilecek 2021? Bugün karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün karne günü. Milyonlarca öğrenci 18 Haziran 2021 tarihinde karnelerine kavuşacak. Ancak karnelerin saat kaçta verileceği merak ediliyor. Peki Karneler saat kaçta verilecek 2021? Bugün ilkokul, ortaokul, lise kaçta karne alacak? İşte detaylar.

Karneler saat kaçta verilecek 2021? Bugün karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise

18 milyon öğrenci için bugün son gün. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bugün sona erecek. MEB, bu yıl pandemi dolayısıyla karneleri dijital ortamda erişime açacak. Peki Karneler saat kaçta verilecek 2021?  Bugün karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise....

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK  2021?

Karneler, 18 Haziran Cuma günü yani bugün e-okul üzerinden öğrencilere sunulacak. Ancak isteyen öğrencilere 2 Temmuz itibariyle basılı karne ve ya taktir, teşekkür ve başarı belgesi verilebilecek.  Öte yandan okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

Karneler saat kaçta verilecek 2021? Yarın karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise

BUGÜN KARNELER NASIL DAĞITILACAK İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE

Okulda karne dağıtımı bu dönem de olmayacak. Öğrencilere e-okuldan dijital karne verilecek. Peki karneleri internetten nasıl alabiliriz? İşte izlenmesi gereken yol;

E-OKUL GİRİŞ: VBS

T.C kimlik ve okul numaraları alana girilir. Ardından alanın yanında yer alan güvenlik numaraları kutuya yazılır. Sonra da “Giriş” butonuna tıklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girilir.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için de “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapınız. Sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.

Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenecektir. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…) Son aşamada öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır. 

Daha sonra da öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini karşınıza çıkar. 

{TITLE_STRIP}Çocuğa karne tebrik mesajları resimli | Karne mesajları güzel sözler | komik öğrenci karne sözleri

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT