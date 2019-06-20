Karnelerini alan çocuklara piknik keyfi

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, karnelerini alan çocuklar için piknik düzenledi.



Ümraniye Mesire Alanı'nda "Karne sonrası piknik keyfi" etkinliğinde çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.



Dernek tarafından temin edilen otobüs ve servislerle piknik alanına gelen çocuklara balon, top, uçurtma gibi hediyeler verildi.



Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarına renk katmak ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak için böyle etkinlikleri zaman zaman yaptıklarını söyledi.



Karne sevinçlerini paylaşmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Erdinç, "Aileleri de bugün burada çocukları ile eğlendi. İlçemizde sadece maddi yardım değil, ailelerimizin ve çocukların birer dostu oluyor, dertlerine ortak oluyoruz. Bugüne kadar Ümraniye'de 850'den fazla çocuğun okul ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

Kaynak: AA