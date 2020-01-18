Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler güvenlik kamerasında (2)

BABA: DERSLERİ İYİ DEĞİLDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları, 30 saatten fazladır sürüyor. Ekiplerin arama çalışmaları, çocukların son görüldüğü Siverek- Hilvan Karayolu çevresinde yoğunlaştı.

Baba İbrahim Baturalp, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, arama yapan ekip sayısının artırılmasını istedi. Baturalp, "Dün iki çocuğum karne almaya okula gitti. Bu saatte kadar eve dönmediler. Siverek'in her yerine baktık ancak bir iz bulamadık. Çocukların en son Hilvan ilçesine doğru gittiklerini düşünüyoruz. En son Ediz köyünden biri görmüş, ondan sonra da gören yok. AFAD ekiplerinin de bu aramaya katılıp, çocuklarımın bulunmasını istiyorum" dedi. Bu arada babanın emniyete verdiği bilgide çocukların derslerinin iyi olmadığını, bu nedenle eve gelmemiş olabileceğini düşündüğünü söylediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA