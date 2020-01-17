Karnelerini anneleriyle aldılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde 24 bin 830 öğrenci karne sevinci yaşayarak yarı yıl tatiline girdi.

Merkez İlkokulunda düzenlenen karne töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, törende aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Programda konuşan Ünye Merkez İlkokulu Müdürü Hüseyin Akça, "Okulumuz bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında açılmıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 39 öğretmen ve 798 öğrencisiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Okulumuzda 177 öğrenci ilk defa olmak üzere toplamda 798 öğrencimiz karne sevinci yaşayacaktır. Tatiller dinlenmeyi hak ettiğimiz dönemlerdir. Bütün bir dönemin yorgunluğunu tatillerde atmak tüm öğrencilerimiz haklarıdır. Ancak dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek değildir. Bunun için tatil süresince çeşitli aktivitelerde bulunun. Tatilde yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın. Velilerimiz için ise karneler çocuklarımızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların derslerdeki durumlarının nasıl olduğunu ortaya koyan belgelerdir. Çocuklarımızın karnelerini değerlendirirken onların kişiliklerini zedeleyici, özgüvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınınız" dedi.

Öğrencilere tatilde önerilerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tokgöz ise, "Karne sadece sizlerin değil öğretmen, yönetici ve veliler olarak hepimizindir. Başarınız başarımız, mutluluğunuz mutluluğumuz, üzüntünüz bizim üzüntümüzdür. Bütün bu gayret ve çalışmalarımız sizin adınızadır. Karne notunuz ne olursa olsun, umudunuzu ve cesaretinizi yitirmeyin. Tatil döneminde zamanınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle birlikte geçirin. Kültür, sanat ve spor aktiviteleri ile dolu dolu bir zaman geçirerek tatilinizde dinlenmenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program öğrencilerin hazırladığı mini konser , işaret dili ile söylenen şarkılarla devam ederken, okulda açılan okuma-yazma kursuna katılan kursiyerlere ise belgeleri verildi.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve veliler katıldı.

Program sonunda ise öğrencilere ailelerinin yanında karne dağıtıldı.

Kaynak: İHA